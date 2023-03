Ucraina, Putin: "Con armi a Kiev Occidente ha superato linee rosse" (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca, 26 mar. (Adnkronos) - Il conflitto in Ucraina è iniziato con un colpo di Stato nel 2014, istigato dai Paesi occidentali, che con la fornitura di armi a Kiev hanno superato tutte le linee rosse, la tesi ribadita dal presidente russo Vladimir Putin in un'intervista alla tv Rossiya-1. "Sì, lo fanno, lo hanno fatto fin dall'inizio nel 2014. Quando hanno facilitato un colpo di Stato", ha detto, rispondendo alla domanda se con la fornitura di armi all'Ucraina l'Occidente abbia superato la linea rossa. "Fanno finta di non avere nulla a che fare con questo, ma sono gli istigatori di questo conflitto", ha accusato. I Paesi occidentali, aveva puntato il dito stamane, stanno cercando di creare nuove ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca, 26 mar. (Adnkronos) - Il conflitto inè iniziato con un colpo di Stato nel 2014, istigato dai Paesi occidentali, che con la fornitura dihannotutte le, la tesi ribadita dal presidente russo Vladimirin un'intervista alla tv Rossiya-1. "Sì, lo fanno, lo hanno fatto fin dall'inizio nel 2014. Quando hanno facilitato un colpo di Stato", ha detto, rispondendo alla domanda se con la fornitura diall'l'abbiala linea rossa. "Fanno finta di non avere nulla a che fare con questo, ma sono gli istigatori di questo conflitto", ha accusato. I Paesi occidentali, aveva puntato il dito stamane, stanno cercando di creare nuove ...

