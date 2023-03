Ucraina, Nato: “Da Russia retorica nucleare pericolosa e irresponsabile” (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – La Nato denuncia la retorica nucleare russa, definendola “pericolosa e irresponsabile”, all’indomani dell’annuncio del presidente Vladimir Putin del dispiegamento di armi tattiche in BieloRussia. “La Nato continua a vigilare e a monitorare la situazione da vicino”, ha detto un portavoce dell’Alleanza atlantica, assicurando tuttavia di “non aver visto alcun cambiamento nella postura nucleare russa che ci porti ad aggiustare la nostra”. Il portavoce poi definisce “totalmente fuorviante” il riferimento alla presenza di armi nucleari nei Paesi alleati, che “agiscono nel pieno rispetto dei loro obblighi internazionali”, mentre la Russia ha a più riprese “violato i suoi impegni sul controllo delle armi, sospendendo la sua ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladenuncia larussa, definendola “”, all’indomani dell’annuncio del presidente Vladimir Putin del dispiegamento di armi tattiche in Bielo. “Lacontinua a vigilare e a monitorare la situazione da vicino”, ha detto un portavoce dell’Alleanza atlantica, assicurando tuttavia di “non aver visto alcun cambiamento nella posturarussa che ci porti ad aggiustare la nostra”. Il portavoce poi definisce “totalmente fuorviante” il riferimento alla presenza di armi nucleari nei Paesi alleati, che “agiscono nel pieno rispetto dei loro obblighi internazionali”, mentre laha a più riprese “violato i suoi impegni sul controllo delle armi, sospendendo la sua ...

