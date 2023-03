Ucraina, la Russia dispiegherà armi nucreali tattiche in Bielorussia (Di domenica 26 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Russia e Bielorussa, pur senza violare il Trattato Start sulla non proliferazione della armi nucleari, avrebbero firmato un accordo per dispiegare a Minsk delle armi nucleari tattiche in un deposito che sarà completato entro luglio. Lo riportano alcuni organi di stampa russi, che citando Vladimir Putin hanno detto “La Russia ha già consegnato alla BieloRussia il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare armi nucleari. Schiereremo in BieloRussia anche 10 aerei in grado di trasportare armi nucleari tattiche”. “La Russia produrrà oltre 1.600 carri armati entro un anno. Il numero totale di carri armati russi supererà così il numero di carri armati ucraini di oltre tre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) –e Bielorussa, pur senza violare il Trattato Start sulla non proliferazione dellanucleari, avrebbero firmato un accordo per dispiegare a Minsk dellenucleariin un deposito che sarà completato entro luglio. Lo riportano alcuni organi di stampa russi, che citando Vladimir Putin hanno detto “Laha già consegnato alla Bieloil sistema missilistico Iskander, in grado di trasportarenucleari. Schiereremo in Bieloanche 10 aerei in grado di trasportarenucleari”. “Laprodurrà oltre 1.600 carri armati entro un anno. Il numero totale di carri armati russi supererà così il numero di carri armati ucraini di oltre tre ...

