Ucraina | Gb | ' Russia ha ricevuto altri droni iraniani'

...il livello di percezione negativa e di rifiuto pubblico dellae di Putin nella società bielorussa. Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare": si legge nel tweet., il ...Bielorussia 'ostaggio nucleare' di Mosca. Lo ha scritto su Twitter il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell', Oleksiy Danilov, dopo che il presidente russo ha annunciato il dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia. La mossa, ha aggiunto Danilov, è 'un passo verso la destabilizzazione ......la Cina non ha finora fornito nessuna arma alla, "ma non è detto che non lo farà in futuro", Zelensky ha sostenuto che la Cina non si è proposta a Kiev come mediatore nel conflitto in...

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi. Putin: armi nucleari in Bielorussia La Stampa

La guerra in Ucraina giunge al 396esimo giorno. Putin annuncia che "il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia". Poi dichiara che "la ...Il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al canale tv Rossiya-24, come riporta la Tass, ha detto che la cooperazione tra Russia e Cina “non è un’alleanza militare”. Putin ha replicato: “Que ...