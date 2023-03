Ucraina, Follini: “Da Lega a M5S politica in ordine sparso su temi strategici” (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – “La politica estera è diventato il punto più debole di tutte le costruzioni che ci siamo dati, a sinistra e a destra. Infatti, le opposizioni si dividono con disinvoltura al bivio delle nuove forniture di armi per l’Ucraina. E la maggioranza, che dividersi proprio non può, lascia trapelare a sua volta di avere idee diverse pur senza darvi troppa voce. Così, c’è chi torna a vagheggiare il sospetto di un asse giallo-verde, tra Conte e Salvini, nel nome della ‘pace’ e di una indulgenza verso l’aggressore Putin. E anche se non si arriverà a tanto, resta il fatto che le scelte da fare sullo scacchiere mondiale finiscono a questo punto per diventare il punto debole degli uni e degli altri. Di contro su tanti altri argomenti il coro dei due schieramenti in campo canta pressoché all’unisono. Non c’è praticamente nessuno che a destra faccia ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – “Laestera è diventato il punto più debole di tutte le costruzioni che ci siamo dati, a sinistra e a destra. Infatti, le opposizioni si dividono con disinvoltura al bivio delle nuove forniture di armi per l’. E la maggioranza, che dividersi proprio non può, lascia trapelare a sua volta di avere idee diverse pur senza darvi troppa voce. Così, c’è chi torna a vagheggiare il sospetto di un asse giallo-verde, tra Conte e Salvini, nel nome della ‘pace’ e di una indulgenza verso l’aggressore Putin. E anche se non si arriverà a tanto, resta il fatto che le scelte da fare sullo scacchiere mondiale finiscono a questo punto per diventare il punto debole degli uni e degli altri. Di contro su tanti altri argomenti il coro dei due schieramenti in campo canta pressoché all’unisono. Non c’è praticamente nessuno che a destra faccia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Ucraina, Follini: 'Da Lega a M5S politica in ordine sparso su temi strategici' . #Adnkronos - vivereitalia : Ucraina, Follini: 'Da Lega a M5S politica in ordine sparso su temi strategici' - News24_it : Ucraina, Follini: 'Da Lega a M5S politica in ordine sparso su temi strategici' - ledicoladelsud : Ucraina, Follini: “Da Lega a M5S politica in ordine sparso su temi strategici” - TV7Benevento : Ucraina, Follini: 'Da Lega a M5S politica in ordine sparso su temi strategici' - -