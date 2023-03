Ucraina: esplode mina navale a Odessa, raid Russia nel Donetsk (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Una mina navale è esplosa colpendo alcune strutture costiere nell’oblast di Odessa. Lo ha riferito il consiglio comunale cittadino, precisando che la detonazione ha danneggiato diversi edifici senza provocare vittime e che una seconda mina è stata “rilevata e distrutta vicino a una delle spiagge della regione”. Un attacco aereo russo ha intanto colpito due edifici a più piani ad Avdiivka, una città nell’oblast di Donetsk. A riferirlo il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, precisando che non ci sono state vittime. Secondo quanto riferito alcuni giorni fa da Oleksii Dmytrashkivskyi, portavoce militare ucraino, l’area di Avdiivka è attualmente una delle più attive in prima linea Ucraina, ma le truppe russe si stanno “sfinendo”. Le ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Unaè esplosa colpendo alcune strutture costiere nell’oblast di. Lo ha riferito il consiglio comunale cittadino, precisando che la detonazione ha danneggiato diversi edifici senza provocare vittime e che una secondaè stata “rilevata e distrutta vicino a una delle spiagge della regione”. Un attacco aereo russo ha intanto colpito due edifici a più piani ad Avdiivka, una città nell’oblast di. A riferirlo il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, precisando che non ci sono state vittime. Secondo quanto riferito alcuni giorni fa da Oleksii Dmytrashkivskyi, portavoce militare ucraino, l’area di Avdiivka è attualmente una delle più attive in prima linea, ma le truppe russe si stanno “sfinendo”. Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sallicitra : NATO esplode in Ucraina per far fuori sino all'ultimo del Ucraina e della Wagner - fisco24_info : Ucraina: esplode mina navale a Odessa, raid Russia nel Donetsk: (Adnkronos) - 'attacco aereo russo colpisce edifici… - TheRiddlerZZ : @GPTurchi Finora vedo solo un po' di francesi incazzati ed i tedeschi, a cui è stata palesemente dichiarata guerra… - Luxgraph : Usa, esplode una fabbrica di cioccolato: 2 morti e 9 dispersi #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - FederigoBobini : @AmbSvervegia @Betty36174919 Era una battuta... Anche se su scala ridotta quello che brucia o esplode in Ucraina e… -