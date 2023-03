Ucciso nel napoletano, spari in strada fra i negozi aperti (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra stato scarcerato da circa un anno Raffaele Malvone, il pregiudicato di 29 anni Ucciso in un agguato avvenuto oggi nei pressi di un minimarket di via Plinio a Torre Annunziata (Napoli). L’uomo, ritenuto affiliato al clan camorristico Gallo-Cavalieri (e non clan Gionta come appreso in precedenza), era rimasto coinvolto nell’operazione ”Mano nera”, che portò prima all’arresto e poi alla condanna in Cassazione di una cinquantina di soggetti ritenuti vicini alle due principali organizzazioni criminali che operano nel territorio oplontino, accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso e spaccio di droga. In particolare Malvone fu condannato in Cassazione, nell’aprile del 2018, a otto anni di reclusione. Quello contro di lui appare un agguato mirato, di chiaro stampo criminale: chi è entrato in azione non ha badato alla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra stato scarcerato da circa un anno Raffaele Malvone, il pregiudicato di 29 anniin un agguato avvenuto oggi nei pressi di un minimarket di via Plinio a Torre Annunziata (Napoli). L’uomo, ritenuto affiliato al clan camorristico Gallo-Cavalieri (e non clan Gionta come appreso in precedenza), era rimasto coinvolto nell’operazione ”Mano nera”, che portò prima all’arresto e poi alla condanna in Cassazione di una cinquantina di soggetti ritenuti vicini alle due principali organizzazioni criminali che operano nel territorio oplontino, accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso e spaccio di droga. In particolare Malvone fu condannato in Cassazione, nell’aprile del 2018, a otto anni di reclusione. Quello contro di lui appare un agguato mirato, di chiaro stampo criminale: chi è entrato in azione non ha badato alla ...

