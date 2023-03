(Di domenica 26 marzo 2023) Allenamenti di rifinitura a Reggio Calabria per l'Italia U21 che domani affronterà in amichevole l', in unadi preparazione per gli Europei in programma in Georgia e Romania a giugno. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ?? Paolo #Nicolato convoca 2??8? #Azzurrini per le due gare amichevoli contro #Serbia e #Ucraina ???? Il programma ????… - ansacalciosport : U.21: Nicolato, 'Con l'Ucraina sarà una partita speciale'. 'Lo sport è inclusione'. Domani secondo test per gli azz… - glooit : U.21: Nicolato, 'Con l'Ucraina sarà una partita speciale' leggi su Gloo - B3nzOfficial : @AJG_Official Sono spesso d'accordo con voi,ma la mancata convocazione di fagioli è dovuta al fatto che Nicolato st… - Andrea842631710 : @AttilioScalesse Nicolato lo vedrei davvero come un rischio. Comunque credo si proseguirà con Mancini, ed è anche… -

...Una partita utile per testare l'undici azzurro ma che - come spiega il ct Paolo- assume un significato che va oltre l'evento sportivo: "Non può essere una partita come le altre. Giocare...Queste le parole diin conferenza stampa: ' Giocareloro per noi è importante, un momento di crescita per tutti quanti. Credo molto nello sport, nell'inclusione, e credo che anche lo ...... del 2003 Scalvini, che dovrebbe comunque far parte della rosa per il torneo continentale a giugno, e dell'altro 2003 Gnonto, che ha saltato direttamente il passaggioPaolo. L'attenzione ...

Italia U21, Nicolato: "Con la Serbia ho notato una cosa. Mulattieri..." Tuttosport

(FIGC) - A distanza di oltre 21 anni dall'ultima volta - era il novembre del 2001 -, lo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria è pronto a tornare a ospitare la ...Una partita utile per testare l'undici azzurro ma che - come spiega il ct Paolo Nicolato - assume un significato che va oltre l'evento sportivo: "Non può essere una partita come le altre. Giocare con ...