Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edicolasportiva : Turchia-Croazia è anche Calhanoglu contro Brozovic: il pronostico - sportli26181512 : Turchia-Croazia è anche Calhanoglu contro Brozovic: il pronostico - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Turchia vs Croazia – ultime notizie e possibili formazioni - periodicodaily : Turchia vs Croazia – ultime notizie e possibili formazioni - infoitsport : Qual. Euro 2024, i risultati di oggi: vincono Spagna e Turchia, Croazia ripresa dal Galles -

Statistiche e precedenti Sono 10 i confronti totali tra. Il bilancio dei precedenti è in grande equilibrio: tre successi per la nazionale croata, due per quella turca e cinque ......45 Montenegro - Serbia CALCIO - AMICHEVOLI 18:00 Grecia - Lituania 20:45 Macedonia - Far Oer CALCIO - QUALIFICAZIONI EUROPEI 18:00 Georgia - Norvegia 20:45 Scozia - Spagna 20:4520:...3 GOL Demiral (): 45' vs Armenia. Ammonito De Roon (Olanda): 67' vs Francia Maehle (Danimarca): 65' vs Finlandia. Ammonito Lookman (Nigeria): 46' vs Guinea - Bissau Pasalic (): ): 14' ...

Turchia-Croazia, pronostico: il segno Gol è valutato 1.90 La Gazzetta dello Sport

Armenia-Turchia 1-2: Kocku e Akturkoglu ribaltano l’autogol iniziale ... Andorra-Romania 0-2: bastano Man e Alibec a piegare i pirenaici. Croazia-Galles 1-1: al 93° Broadhead beffa i padroni di casa ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...