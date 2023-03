TS – Nicolato sulle condizioni di Fagioli, Ucraina ed Europeo (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-26 19:28:27 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Prima la vittoria netta sulla Serbia grazie alla doppietta di Mulattieri, domani l’Ucraina. Per l’Italia Under 21 arriva l’ultima partita prima dell’Europeo: un’occasione importante per oliare determinati meccanismi, ma anche per i calciatori un’ulteriore possibilità di mettersi in mostra prima delle convocazioni. Appuntamento fissato per domani alle ore 20 allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Guarda la gallery Italia Under 21, Serbia ko: doppietta per Mulattieri Le parole di Nicolato Alla vigilia del match contro l’Ucraina, queste le parole del commissario tecnico azzurro, Paolo Nicolato: “Giocare con loro è un momento di crescita per tutti noi. Credo nello sport e nei valori che sa ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-26 19:28:27 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Prima la vittoria netta sulla Serbia grazie alla doppietta di Mulattieri, domani l’. Per l’Italia Under 21 arriva l’ultima partita prima dell’: un’occasione importante per oliare determinati meccanismi, ma anche per i calciatori un’ulteriore possibilità di mettersi in mostra prima delle convocazioni. Appuntamento fissato per domani alle ore 20 allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Guarda la gallery Italia Under 21, Serbia ko: doppietta per Mulattieri Le parole diAlla vigilia del match contro l’, queste le parole del commissario tecnico azzurro, Paolo: “Giocare con loro è un momento di crescita per tutti noi. Credo nello sport e nei valori che sa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenzo140893 : RT @DiMarzio: #Juventus, problemi per #Fagioli: le parole di #Nicolato sulle sue condizioni - juventus_zone24 : RT @DiMarzio: #Juventus, problemi per #Fagioli: le parole di #Nicolato sulle sue condizioni - SbadiglioSempre : RT @DiMarzio: #Juventus, problemi per #Fagioli: le parole di #Nicolato sulle sue condizioni - MatthijsPog : RT @DiMarzio: #Juventus, problemi per #Fagioli: le parole di #Nicolato sulle sue condizioni - PorchZamani : RT @DiMarzio: #Juventus, problemi per #Fagioli: le parole di #Nicolato sulle sue condizioni -