TS – Inter, morto il dirigente Dallatorre in un incidente stradale

2023-03-25 22:44:52 Prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Tuttosport: È Alessandro Dallatorre il 26enne milanese morto nell'incidente in una galleria sulla statale che unisce Lecco a Ballabio (Lecco), avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane, laureato in Scienze Politiche, lavorava da anni nel mondo del calcio giovanile: era infatti dirigente Accompagnatore del Settore Giovanile e della preagonistica maschile per l'Inter. Il club nerazzurro lo ha ricordato con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Inter, il ricordo di Dallatorre

"A seguito della tragica e improvvisa scomparsa nella scorsa notte di Alessandro Dallatorre, dirigente Accompagnatore del Settore Giovanile e della preagonistica maschile, sono ...

