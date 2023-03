Trump | toni alti in primo comizio elettorale ' Da presidente vi vendicherò Su guai giudiziari | ' Inchieste staliniste'

(Di domenica 26 marzo 2023) - The Donald torna a parlare in pubblico e lancia la sua campagna presidenziale con una Waco, in Texas. 'Sarò il vostro guerriero', dice e denuncia 'una cospirazione' stalinista per ...

The Donald torna a parlare in pubblico e lancia la sua campagna presidenziale con un comizio a Waco, in Texas. 'Sarò il vostro guerriero', dice e denuncia 'una cospirazione' stalinista per

Trump nega ogni reato, 'su di me inchiesta stalinista' Agenzia ANSA

The Donald torna a parlare in pubblico e lancia la sua campagna presidenziale con un comizio a Waco, in Texas. "Sarò il vostro guerriero", dice e denuncia "una cospirazione" stalinista per perseguitar ...L'ex presidente statunitense Donald Trump sul voto del 2024: "La più grande minaccia non sono Cina o Russia, ma alcuni leader americani"