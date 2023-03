Trump, procuratore di New York mi perseguita ma non c'è nulla (Di domenica 26 marzo 2023) "Il procuratore di New York mi persegue per niente, non è un reato, non è un reato minore, non è un affair": nel primo comizio della sua campagna presidenziale, all'aeroporto di Waco in Texas, Donald ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) "Ildi Newmi persegue per niente, non è un reato, non è un reato minore, non è un affair": nel primo comizio della sua campagna presidenziale, all'aeroporto di Waco in Texas, Donald ...

