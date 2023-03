Trump | ' Pocuratore mi perseguita senza nessun reato Sarò presidente e vi vendicherò'

(Di domenica 26 marzo 2023) - 'Su di me inchieste staliniste' ha detto il tycoon nel primo comizio della sua campagna presidenziale in attesa della riunione del Gran Giurì che potrebbe decidere sulla sua incriminazione

Trump nega ogni reato, 'su di me inchiesta stalinista' Agenzia ANSA

Donald Trump ha aperto con toni di sfida incendiari la sua campagna ... L'attesa era su cosa avrebbe detto riguardo l'inchiesta della procura distrettuale di New York, che la prossima settimana ...“Sarò il vostro guerriero, la vostra giustizia, la vostra vendetta”: così Donald Trump ha aperto il suo primo comizio elettorale a ...