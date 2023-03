Trump incita i suoi | “Rieleggetemi e sarete vendicati Su di me inchiesta stalinista”

Leggi su tpi

(Di domenica 26 marzo 2023) Donaldlancia la sua campagna elettorale per ritornare alla Casa Bianca. In un comizio dai toni molto duri a Waco, in Texas, il tycoon attacca frontalmente il suo inquisitore, alla vigilia della riunione del gran giurì che lunedì potrebbe decidere sulla sua incriminazione nel caso della pornostar Stormy Daniels. “Il procuratore di New York mi persegue per qualcosa che non esiste, non è né un crimine né un delitto, non c’é stato nessun affair con quella faccia da cavallo che non mi é mai piaciuta”, chiosa. E paragona le inchieste che lo incalzano allo “spettacolo horror della Russia”. Davanti a migliaia di sostenitori in estasi, l’ex presidente americano arringa: “Rimettetemi alla Casa Bianca e l’America sarà nuovamente un Paese libero “e voi”. Nel mirino del suo ...