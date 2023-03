Trump inaugura la campagna elettorale | «Sarò il vostro guerriero | la vostra giustizia | la vostra vendetta» – Il video

(Di domenica 26 marzo 2023) L’inno americano mixato con le parole di Donald. Che si rivolge agli Stati Uniti definendoli «una sola nazione in nome di Dio, indivisibile e con libertà eper tutti». Così è partita ladel tycoon, che si è presentato sul palco di Waco in Texas con un’ora di ritardo rispetto al programma. È stato il suo primo comizio da candidato alle elezioni presidenziali del 2024. I toni, come sempre, sono stati apocalittici: «Rimettetemi alla Casa Bianca e l’America sarà nuovamente un Paese libero e voi sarete vendicati. Il regime di Biden ha usato le forze dell’ordine e dellacome un arma», trasformando il paese in una «Repubblica delle banane». E ancora: «il, la ...

Con un discorso pieno di risentimento, il taycoon ha aperto in Texas la sua campagna per le presidenziali del 2024. L'ex inquilino della Casa Bianca è indagato con l'accusa di aver pagato in nero nel ...