(Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha promesso che lepresidenziali del“la”. Parlando in Texas, a Waco, durante la sua prima manifestazione elettorale ufficiale, ha affermato, criticando il sistema giudiziario americano, che “i nostri oppositori hanno fatto tutto il possibile per schiacciare il nostro spirito e spezzare la nostra volontà, ma hanno fallito. Ci hanno solo resi più forti”. “E ilsarà la, la più importante: se mi riporterete alla Casa Bianca, gli Stati Unitidi nuovo una nazione libera”, ha aggiunto, assicurando che saprà rispondere alle accuse nei suoi confronti, pur sostenendo che “la ...

Trump: "Elezioni Usa 2024 saranno battaglia finale" Adnkronos

