Trump apre la campagna presidenziale: "Rieleggetemi e sarete vendicati" (Di domenica 26 marzo 2023) "Rimettetemi alla Casa Bianca e l'America sarà nuovamente un Paese libero e voi sarete vendicati". Donald Trump apre così il primo comizio della sua campagna per la rielezione alla Casa Bianca. Sceglie come location l'... Leggi su europa.today (Di domenica 26 marzo 2023) "Rimettetemi alla Casa Bianca e l'America sarà nuovamente un Paese libero e voi". Donaldcosì il primo comizio della suaper la rielezione alla Casa Bianca. Sceglie come location l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Today_it : Trump apre la campagna presidenziale: 'Rieleggetemi e sarete vendicati' - Giornaleditalia : Usa, Trump apre la campagna presidenziale: 'Rieleggetemi e sarete vendicati. Finirà il regime di Biden' - fulvioschiavone : La promessa della vendetta per essere eletti da la dimensione del tipo di elettorato. Aah... gli americani.??????… - CarlosaUruetav : RT @repubblica: Trump apre la campagna presidenziale e incita i suoi: 'Rieleggetemi e sarete vendicati. Io perseguitato, ma non ce l'hanno… - repubblica : Trump apre la campagna presidenziale e incita i suoi: 'Rieleggetemi e sarete vendicati. Io perseguitato, ma non ce… -