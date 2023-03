Trump | al via la sua campagna elettorale | “Rieleggetemi e l’America sarà di nuovo una nazione libera Sarò il vostro Guerriero | la vostra giustizia | la vostra vendetta”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Mi spiace molto per il cane di Pavlov in voi ma non “ha statah la #cancelculture” a far licenziare l’insegnante che… - _arianna : Al via il processo che potrebbe seppellire Fox News, la macchina di disinformazione di estrema destra e braccio arm… - davidecutrona1 : RT @SimoneAlliva: Mi spiace molto per il cane di Pavlov in voi ma non “ha statah la #cancelculture” a far licenziare l’insegnante che ha mo… - robypava : Ascolti Trump a Waco e ti aspetti che da un momento all'altro arrivino degli infermieri a portarlo via con una cami… - Rio05571654 : RT @SimoneAlliva: Mi spiace molto per il cane di Pavlov in voi ma non “ha statah la #cancelculture” a far licenziare l’insegnante che ha mo… -

Anche per questo la scelta di tenere il primo grande comizio con vista sulle primarie del 2024 ha un sapore particolare per Donaldche si sente sotto assedio della giustizia e con molte ...... che molti hanno definito il "tropicale" per la sua devozione allo statunitense Donald. ...l'ampliamento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per includere nuovi Paesi indi ...... che molti hanno definito il "tropicale" per la sua devozione allo statunitense Donald. ...l'ampliamento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per includere nuovi Paesi indi ...

Trump, al via la sua campagna elettorale: “Rieleggetemi e l’America sarà di nuovo una nazione libera. Sarò il… La Stampa

Agenzia Polemiche e timori per la scelta simbolica di tempo e luogo – “Grossa folla in Texas, a più tardi!”: lo scrive sul suo social Truth Donald Trump a poche ore dal primo… Leggi ...Donald Trump ha aperto la sua campagna elettorale da Waco, Texas, il luogo dove trent’anni fa l’Fbi e altre forze federali avevano assediato per 51 giorni I membri di una setta religiosa, quella del ...