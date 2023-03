Troppi incidenti e con la riforma del codice stradale c’è chi propone di aumentare i limiti di velocità

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 marzo 2023) Nel 2022 ce ne sono stati 70mila, di cui 1500 mortali. È come se ogni anno scomparisse un paese intero. Migliaia i feriti di cui molti rimangono storpi. Ora ci si mettono pure i monopattini. Scompaiono le biciclette che sono faticose. Appena presa la patente si fanno le gare di. È il pericolo ormai che eccita, a 180 km/h di notte nelle strade strette del centro cittadino. Come posta c’è la vita, che, se no, è noiosa. Che importa se qualcuno muore. È questo che eccita concorrenti e spettatori. Peccato, eravamo brava gente. Aumentano truffe e violenze sugli anziani, una specie non protetta in balia di organizzazioni criminali Vi ricordate il poliziotto di quartiere? Se n’era solo parlato o poi l’hanno tolto? Non ricordo di averne mai visto uno. Oggi sarebbe più utile che mai per osservare i movimenti degli intrusi, notare gli eventuali pali che avvertono chi, ...