Trionfo o fallimento? La stagione di Allegri divide i tifosi (Di domenica 26 marzo 2023) Massimiliano Allegri sta vivendo una stagione strana con la sua Juve, con i tifosi che sono divisi sulla sua valutazione. Dopo un inizio di stagione ricco di sconfitte sembrava praticamente certo l'allontanamento dalla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri. In questa seconda parte però la situazione è decisamente cambiata e ora ha creato una vera e propria spaccatura tra i tifosi bianconeri. Massimiliano Allegri (Fonte: LaPresse)Erano moltissimi a considerare a inizio anno la Juventus come la squadra più forte di tutta la Serie A, per questo motivo l'obbiettivo doveva essere lo Scudetto. Con o senza i 15 punti di penalizzazione, la Vecchia Signora è sempre stata ben lontana dal Napoli e non ha mai avuto modo di lottare per il Tricolore. A peggiorare ancora di ...

