Triathlon, Coppa del Mondo: Strada chiude al settimo posto in Nuova Zelanda (Di domenica 26 marzo 2023) Nicolò Strada è stato il migliore degli azzurri nella prova sprint della World Triathlon Cup disputata a New Plymouth, in Nuova Zelanda. L'azzurro si è piazzato al settimo posto nella gara maschile vinta dal neozelandese Hayden Wilde, davanti al brasiliano Ricardo Batista e all'altro atleta di casa Tayler Reid. Nicola Azzano si è piazzato al 13esimo posto; mentre Alessio Crociani ha concluso la gara in 31esima posizione. Nella prova femminile Costanza Arpinelli si è piazzata al 15esimo posto e Beratrice Mallozzi al 16esimo; successo per la neozelandese Nicole Van Der Kaay, che ha preceduto la connazionale Ainsely Thorpe e la norvegese Solveig Lovseth.

