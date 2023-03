Trento - Napoli 79 - 87: highlights Serie A di basket (Di domenica 26 marzo 2023) Gli highlights della vittoria 87 - 79 di Napoli sul campo di Trento nella giornata della 23esima giornata della Serie A di ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 marzo 2023) Glidella vittoria 87 - 79 disul campo dinella giornata della 23esima giornata dellaA di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Basket Blitz della Gevi Napoli Basket a Trento: gli azzurri colgono un successo importante in trasferta… - BasketMagazine : New post: BM POST MATCH/ Trento, Molin: “Siamo stati poco intensi e poco determinati”. Napoli, Pancotto: “Abbiamo f… - MayoNaples : @LegaBasketA @basket_napoli @AquilaBasketTN @UnipolSai_CRP Finalmente! Un'ottima partita ed un eccellente quarto fi… - basketinside360 : Napoli non lascia scampo a Trento ed espugna la BLM Group Arena - - SportandoIT : Napoli, colpo salvezza sul campo di Trento -