Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Trenta piccoli azionisti della #Juve pronti a costituirsi parte civile contro il club al processo Faranno richies… -

Una udienza alla quale presenzieranno come parte civile ancheazionisti della società bianconera. Stando a quanto riferisce l'Ansa', infatti, questi hanno deciso di costituirsi parte ...... daigesti quotidiani, all'utilizzo di tecnologia efficiente come i led per l'illuminazione ... Poste Italiane anche quest'anno partecipa al "Mese Verde": da lunedì 20 marzo, pergiorni, l'..."Conosco, quaranta giornalisti e so di non stare simpatico a tutti, magari anche a pelle: me ne dovrei ... I nostri genitori ci hanno insegnato sin daa far le cose per bene, mettendo in ...

Trenta piccoli azionisti della Juve pronti a costituirsi parte civile ... IlNapolista

Poco meno di una trentina di piccoli azionisti della Juventus chiederanno, tramite il Codacons, di costituirsi parte civile all’udienza preliminare dell’inchiesta sui conti della società bianconera, i ...Era, in programma domani. E' quanto scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge: 'Nell’occasione, il Gup Marco Picco dovrà decidere sulla richiesta, da parte della Procura di Torino, di rinvio a giud ...