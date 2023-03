Treni | Rubano | “Due nuove Frecce uniranno Benevento e Roma”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Grazie al collega Gimmi Cangiano, componente della IX commissione Trasporti della Camera dei Deputati, i pendolari sanniti avranno un’offerta ferroviaria più vantaggiosa. Doverosi ringraziamenti li rivolgo anche ai vertici ditalia per aver recepito anche questa sollecitazione. La nuova coppia diprevede una corsa in partenza daalle 6.38, con arrivo aalle 8.50. A Caserta, invece, la partenza è prevista alle 7.34. Mentre da, la partenza sarà alle 19.10, con arrivo aalle 21.32. E proprio mediante l’integrazione di questo ulteriore treno si risolve un problema importante per gli utenti, visto che ad oggi l’ultimo collegamento ferroviario veloce parte daalle 18.05. Ringrazio particolarmente il ...