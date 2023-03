Travolto da un trattore guidato dal padre | muore bimbo di 4 anni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 26 marzo 2023) Pescara - Un bambino di quattroè morto dopo essere statoda unalla cui guida c'era il, la tragedia è avvenuta nel pomeriggio nella zona nord di Pescara. Sul posto dell'incidente è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo, e le forze dell'ordine, che si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni, ilera in bici, quando è statodal mezzo. Il corpo del piccolo, coperto da un telo bianco, si trova a pochi metri di distanza, davanti ad una rimessa. È probabile che il, dopo l'incidente, lo abbia preso in braccio e spostato, in un disperato tentativo di soccorrerlo. Sul posto ci sono la Polizia locale, la Polizia di Stato e i ...