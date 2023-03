Trapani, 6 morti in un incidente stradale: scontro frontale lungo un rettilineo (Di domenica 26 marzo 2023) Sei persone sono morte in un incidente stradale nel Trapanese avvenuto sulla strada provinciale 16, lungo il rettilineo di Lentina che porta a Custonaci. Si tratta di quattro uomini e due donne, mentre resta una persona ferita in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro frontale sarebbe stato violentissimo tra una Fiat Doblò e una Alfa 156. Alcune delle vittime erano rimaste intrappolate nelle auto dopo lo scontro, complicando i tentativi di soccorso dei vigili del fuoco e degli operatori del 118. su Open Leggi anche: Tragedia a Pescara, morto un bimbo di 4 anni travolto da un trattore: alla guida c’era il padre Il giovane denunciato per la corsa clandestina dei pony a Palermo La folle trovata per incassare il risarcimento: di corsa ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Sei persone sono morte in unnel Trapanese avvenuto sulla strada provinciale 16,ildi Lentina che porta a Custonaci. Si tratta di quattro uomini e due donne, mentre resta una persona ferita in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, losarebbe stato violentissimo tra una Fiat Doblò e una Alfa 156. Alcune delle vittime erano rimaste intrappolate nelle auto dopo lo, complicando i tentativi di soccorso dei vigili del fuoco e degli operatori del 118. su Open Leggi anche: Tragedia a Pescara, morto un bimbo di 4 anni travolto da un trattore: alla guida c’era il padre Il giovane denunciato per la corsa clandestina dei pony a Palermo La folle trovata per incassare il risarcimento: di corsa ...

