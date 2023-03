Tragico incidente a Castelfidardo: non ce l’ha fatta Davide Dini centauro di 24 anni (Di domenica 26 marzo 2023) Non ce l’ha fatta Davide Dini, il motociclista 24enne coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto Venerdì mattina in località Acquaviva di Castelfidardo, in provincia di Ancona. Le sue condizioni erano apparse da subito disperata e dopo 24 ore dal terribile impatto si sono spezzate le speranze. Il giovane è spirato all’Ospedale di Torrette dove ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) Non ce, il motociclista 24enne coinvolto in un drammaticostradale avvenuto Venerdì mattina in località Acquaviva di, in provincia di Ancona. Le sue condizioni erano apparse da subito disperata e dopo 24 ore dal terribile impatto si sono spezzate le speranze. Il giovane è spirato all’Ospedale di Torrette dove ... TAG24.

