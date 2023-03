Tragedia in montagna: due escursionisti uccisi da valanga in Alto Adige (Di domenica 26 marzo 2023) Sono stati trovati morti sotto una valanga in valle Aurina due escursionisti che risultavano dispersi da ieri. L’incidente è avvenuto sul Sasso Nero a circa 1.700 metri di quota . I due, un cittadino... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 marzo 2023) Sono stati trovati morti sotto unain valle Aurina dueche risultavano dispersi da ieri. L’incidente è avvenuto sul Sasso Nero a circa 1.700 metri di quota . I due, un cittadino...

