Tragedia all'Adamello Ski Raid, morto scialpinista di 42 anni (Di domenica 26 marzo 2023) Tragedia all'Adamello Ski Raid, gara di scialpinismo valida per il campionato del mondo nella disciplina "long distance" che si svolge tra Ponte di Legno e il Passo del Tonale in provincia di Brescia. Un atleta di 42 anni è... Leggi su today (Di domenica 26 marzo 2023)all'Ski, gara di scialpinismo valida per il campionato del mondo nella disciplina "long distance" che si svolge tra Ponte di Legno e il Passo del Tonale in provincia di Brescia. Un atleta di 42è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Succede già che ci siano in carcere donne incinte. Nel 2021 una di loro ha partorito, a fine termine, nella sua cel… - elina_broccolo2 : RT @la_kuzzo: Succede già che ci siano in carcere donne incinte. Nel 2021 una di loro ha partorito, a fine termine, nella sua cella a Rebib… - 60_cla : RT @la_kuzzo: Succede già che ci siano in carcere donne incinte. Nel 2021 una di loro ha partorito, a fine termine, nella sua cella a Rebib… - infoitsport : Tragedia all'Adamello Ski Raid di scialpinismo - infoitsport : Tragedia all'Adamello Ski Raid, malore per un atleta che muore sul colpo -