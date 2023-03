Tragedia al Rione Ferrovia | deceduta una 47enne precipitata dal quarto piano di una palazzina

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnasolo sfiorata, almeno per il momento, aldove una donna di 47 anni èda un balcone deldi unaubicata nei pressi della Colonia Elioterapica. Le cause dell’accaduto sono tutte da accertare e per le stesse la Polizia di Stato sta compiendo le opportune indagini, ascoltando i familiari della signora che, dopo esserein terra, è stata urgentemente trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio dove, logicamente, è giunta in ‘codice rosso’. Momenti di paura e apprensione vissuti nel pomeriggio e in serata da tutti i familiari della signora che nonostante le cure del nosocomio cittadino è. In aggiornamento L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Erano stati lanciati più appelli per cercare di scoraggiare i falò di San Giuseppe a Taranto ma il monito della Polizia… - giuseppe_alto : Erano stati lanciati più appelli per cercare di scoraggiare i falò di San Giuseppe a Taranto ma il monito della Pol… -

...al petto durante una rissa tra due gruppi di giovani rispettivamente dai quartieri Barra e... Poi all'alba di lunedì la. È caduto nuovamente nel contesto criminale dal quale sembra fosse ......caduta e ladi pochi giorni fa quando per una scarpa sporca (una sneakers Louis Vuitton da mille euro) è nato un putiferio tra le due paranze di periferia. Il pestone del ragazzo del...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... per la durata di 10 anni, l'ex Ostello della Gioventù, nelCasale. Si punta a migliorare il ...

Tragedia al Rione Ferrovia, deceduta una 47enne precipitata dal ... anteprima24.it

Tragedia al rione San Giuliano di Marcianise dove un anziano è morto in seguito ad un malore mentre era a bordo di una bici.(InMeteo) Su altri media In via Grazia Deledda a Taranto alla periferia del rione Tamburi, durante l'accensione dei roghi per la festa di San Giuseppe una delle cataste è esplosa. Probabilmente -- ma ...