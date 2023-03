(Di domenica 26 marzo 2023) Undi 4è morto dopo essere stato investito da un trattore: è accaduto a. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri. Per il piccolo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.L’incidente è avvenuto in una zona di campagna, in collina, anord. Nel terreno adiacente all’abitazione, i soccorritori hanno trovato il trattore, poco distante a terra una bicicletta. Secondo le prime informazioni, il piccolo era in bicicletta, quando è statodal trattore. Probabilmente il padre, dopo l’incidente, lo ha preso in braccio e spostato il corpicino a pochi metri di distanza, davanti ad una rimessa, nel disperato tentativo di soccorrerlo. Sul posto la Scientifica della Questura per i rilievi tecnici.Ildi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Tragedia a Pescara: bambino di 4 anni viene travolto da una vangatrice. Il cordoglio di Marsilio… - TitoDiPersio : #Tragedia a #Pescara: #bimbo di 4 anni #muore travolto dal #trattore guidato dal #padre. - ekuonews : Tragedia, muore un bimbo di 4 anni a Pescara travolto da un trattore - pescaranews : Incidente agricolo mortale nella periferia nord di Pescara, in Strada del Palazzo, nel pomeriggio di oggi. Un... - stop_fake_news_ : Bambino di quattro anni investito e ucciso da un trattore a Pescara: AGI - Tragedia a Pescara, dove nel pomeriggio… -

Il bambino era in bicicletta Lasi è consumata in un'area di campagna, in collina, nella zona nord di. Visibile, nel terreno adiacente all'abitazione, il trattore, mentre a terra c'è ...Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore alla cui guida c'era il padre, laè avvenuta nel pomeriggio nella zona nord di. Sul posto dell'incidente è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo, e le ...nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 marzo, a. Un bambino di 4 anni è morto dopo essere finito sotto un trattore che lo ha schiacciato. Secondo le prime informazioni, alla guida ...

Tragedia a Pescara, morto un bimbo di 4 anni travolto da un trattore: alla guida c'era il padre Open

Alla guida del mezzo, secondo le prime informazioni dei soccorritori, c’era il padre. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in strada del Palazzo. Sul posto sono intervenuti il 118, che non ha potuto far ...La tragedia si è consumata in un’area di campagna, in collina, nella zona nord di Pescara. Visibile, nel terreno adiacente all’abitazione, il trattore, mentre a terra c’è una bicicletta. Stando alle ...