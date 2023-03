Tragedia a Monreale, muore a 44 anni Antonino Gorgone per i postumi del Covid (Di domenica 26 marzo 2023) Un’altra Tragedia colpisce Monreale e la frazione di Pioppo. È morto all’età di 44 anni Antonio Gorgone. Era impiegato di Poste italiane. Gorgone si era ammalato di Covid. Era sposato ed era papà di due figli piccoli. Da quando aveva contratto il Covid soffriva ancora a causa delle conseguenze del virus. Antonio Gorgone, nel 2021 (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di domenica 26 marzo 2023) Un’altracolpiscee la frazione di Pioppo. È morto all’età di 44Antonio. Era impiegato di Poste italiane.si era ammalato di. Era sposato ed era papà di due figli piccoli. Da quando aveva contratto ilsoffriva ancora a causa delle conseguenze del virus. Antonio, nel 2021 (live.it)

