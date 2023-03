Traffico Roma del 26-03-2023 ore 19:30 (Di domenica 26 marzo 2023) Luceverde Roma ma trovati dalla redazione e buonasera e Studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà sulla Flaminia un grave incidente sta provocando incolonnamenti tra Riano e il bivio di propano nelle due direzioni di marcia sulla diramazione Roma nord abbiamo code per Traffico intenso tra Settebagni e la raccordo anulare In quest’ultima direzione è proprio sul Raccordo Anulare sempre per Traffico intenso abbiamo carreggiata interna tra le uscite Flaminia Salaria e successivamente a partire dalla Nomentana Sino all’uscita Tiburtina sempre in interna risolto rimosso l’incidente già segnalato nella galleria dell’appia Poco prima dello svincolo Ardeatina permangono comunque rallentamenti proprio all’altezza dell’uscita Appia in carreggiata esterna permangono code a tratti sempre per Traffico intenso o ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 marzo 2023) Luceverdema trovati dalla redazione e buonasera e Studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà sulla Flaminia un grave incidente sta provocando incolonnamenti tra Riano e il bivio di propano nelle due direzioni di marcia sulla diramazionenord abbiamo code perintenso tra Settebagni e la raccordo anulare In quest’ultima direzione è proprio sul Raccordo Anulare sempre perintenso abbiamo carreggiata interna tra le uscite Flaminia Salaria e successivamente a partire dalla Nomentana Sino all’uscita Tiburtina sempre in interna risolto rimosso l’incidente già segnalato nella galleria dell’appia Poco prima dello svincolo Ardeatina permangono comunque rallentamenti proprio all’altezza dell’uscita Appia in carreggiata esterna permangono code a tratti sempre perintenso o ...

