Traffico Roma del 26-03-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 26 marzo 2023) Luceverdetrovati dalla redazione e buonasera apriamo con il raccordo anulare un incidente in carreggiata esterna provoca code tra le uscite Salaria e Cassia altro incidente sempre sul raccordo in carreggiata interna ci sono in colonna menti tra l’uscita Tuscolana e lo svincolo Ardeatina ripercussioni sulla via Appia Nuova perché devo entrare sul raccordo sulla stessa via Appia ci sono tra il raccordo anulare Le Capannelle in direzione del centro di nuovo sul raccordo code a tratti perintenso in carreggiata esterna tra le uscite Pontina EUR e Tuscolana sulla Pontina abbiamo rallentamenti con code a tratti tra Castelno Trigoria e Castel di Decima in direzione della capitale nella zona di San Pietro ricordiamo la chiusura del sottopasso del Lungotevere in Sassia sottopasso che conduce a Lungotevere Gianicolense ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ??? #Autostrade #Incidente #Traffico - A1 Roma-Napoli ?? ?? ?? Code di 3 km tra Colleferro e Valmontone ? Roma #Luceverde #Lazio - romamobilita : Domenica ecologica. Stop al traffico privato, con alcune esenzioni - nella Fascia Verde, dalle 7,30 alle 12,30 e da… - GibelliTiziana : RT @liberalunicorno: Come se i trasporti di ATAC a Roma non facessero già pietà, oggi c’è pure la domenica ecologica. Che vuol dire “blocco… - Piombosauro : @fabiocaronti @TYotanka @dani_ebasta Poi arrivi a Milano e ti fermi un'ora per il traffico, il fegato te lo fai all… - TgrRaiSardegna : Domani scatta la rivoluzione del traffico per i lavori in via Roma a #Cagliari #IoSeguoTgr -

Le incursioni del Libiyan National Army (la malizia haftariana, ndr) neldi migranti non ...congiunti statunitensi e il generale che guida il Comando Africa del Pentagono hanno avuto a...Indagini in corso per individuare i responsabili coinvolti neldi droga.... finii primo dei non eletti e nel '93 entrai in consiglio al posto di Davide Visani chiamato a. come assessore ho imposto le limitazioni al, ma le altre regioni padane' A Ceredi e a ...

Blocco del traffico a Roma: oggi stop alle auto per 9 ore nella fascia verde RomaToday

Ecco il documento strategico di programmazione della Giunta Rocca per il quinquennio 2023-28: in campo 19,4 miliardi per realizzarlo ...Attenzione alle chiusure Dal 27 marzo 2023 al 29 marzo 2023 è prevista la chiusura la chiusura al traffico veicolare di via Roma, nel tratto compreso tra via 24 Maggio e la SP176. Dal 29 marzo 2023 al ...