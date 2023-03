Traffico Roma del 26-03-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchimomento in queste ore sulla rete via la cittadina sul Raccordo Anulare attenzione un incidente in carreggiata interna provoca incolonnamenti tra l’uscita Tuscolana nello svincolo Ardeatina ripercussioni sulla via Appia Nuova per chi deve entrare sul raccordo ma sulla stessa via Appia ci sono cose dei tre il raccordo alle Capannelle in direzione del centro sulla Pontina rallentamenti di lieve entità tra Castelno Trigoria Castel di Decima in direzione della capitale nella zona di San Pietro ricordiamo la chiusura del sottopasso del Lungotevere in Sassia sottopasso che conduce a Lungotevere Gianicolense Ildeviato localmente inevitabili le ripercussioni vicino a Piazza Adriana si tratta di lavori lavori che Dovrebbero ...