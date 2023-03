Traffico Roma del 26-03-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno Bentrovati domenica ecologica blocco delall’interno della fascia verde ma in questo momento via libera per auto e moto il blocco alle 16:30 il termine stasera alle 20:30 zona San Pietro chiuso per lavori Lungotevere in Sassia il tunnel disagi intenso ilcode dalla zona di Prati Code in direzione del Litorale difficoltà di circolazione sulla via del mare e sulla via Cristoforo Colombo sulla via del mare incolonnamenti nella zona di Ostia antica e attenzione un incidente in via Bazzini sul Raccordo Anulare rallentamenti nel tratto sud della carreggiata interna con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità