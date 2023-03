Traffico Roma del 26-03-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 marzo 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno domenica ecologica aspostamenti ridotti dal blocco delall’interno della fascia verde stop per auto e moto fino alle 12:30 e poi dalle 16:30 fino a stasera alle 20:30 deroghe veicoli e mezzi esentati tra questi ibridi ed elettrici zona Casal Boccone senti questa mattina con la corsa podistica Talenti Run chiusura aldi via di Casal Boccone via della Bufalotta e via Ugo Ojetti zona Casilina Torpignattara in via della Marranella terminati i lavori strada riaperta sulla via Appia Nuova altezza via Al Quarto Miglio incidente possibili rallentamenti Intanto in zona San Pietro chiuso per lavori il Sotto via del Lungotevere in Sassia un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...