Traffico Roma del 26-03-2023 ore 07 | 30

(Di domenica 26 marzo 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno Oggi giornata di domenica ecologica astop aldalle 7:30 all’interno della fascia verde il divieto di circolazione durerà fino alle 12:30 per riprendere nel pomeriggio dalle 16:30 e poi fino a stasera alle 20:30 limitazioni alper auto moto e motorini tranne veicoli e mezzi esentati incidenti questa mattina sul Raccordo Anulare possibili rallentamenti in carreggiata interna nel tratto Pisana Aurelia direzione Cassia Tiburtino Casal Bruciato incidente in via dei crispolti incidente sulla via Laurentina all’altezza di via di Vigna Murata con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità