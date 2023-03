"Tra Russia e Cina nessuna alleanza militare". Cosa nasconde il doppio gioco di Putin (Di domenica 26 marzo 2023) La guerra tra Russia e Occidente si combatte anche sul fronte comunicativo e della propaganda. Ne sa qualCosa lo zar del Cremlino, Vladimir Putin, che da tempo ci ha abituato ai suoi doppi giochi. L'ultimo in ordine di tempo è quello che vede Putin rassicurare il mondo circa la natura dell'asse Mosca-Pechino che non nasconderebbe alcuna alleanza di natura militare. Russia e Cina stanno sviluppando una cooperazione anche tecnico-militare ma «non si tratta di un'alleanza militare». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al canale televisivo Russia-24, come riportato dalla Tass. La cooperazione tra Mosca e Pechino non è «assolutamente» una ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) La guerra trae Occidente si combatte anche sul fronte comunicativo e della propaganda. Ne sa quallo zar del Cremlino, Vladimir, che da tempo ci ha abituato ai suoi doppi giochi. L'ultimo in ordine di tempo è quello che vederassicurare il mondo circa la natura dell'asse Mosca-Pechino che nonrebbe alcunadi naturastanno sviluppando una cooperazione anche tecnico-ma «non si tratta di un'». Lo ha detto il presidente russo Vladimiral canale televisivo-24, come riportato dalla Tass. La cooperazione tra Mosca e Pechino non è «assolutamente» una ...

