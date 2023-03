Tottenham | ufficiale | Conte non è più l’allenatore Squadra affidata a Stellini sino al termine della stagione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Tottenham, ufficiale: Antonio #Conte e il club si separano. Sino a fine stagione l'allenatore sarà Cristian #Stellini+++ - DiMarzio : .@SpursOfficial, #Conte non è più l'allenatore: il comunicato - CronacheTweet : Era nell’aria già da qualche giorno, adesso è anche ufficiale: il #Tottenham e Antonio #Conte hanno separato le pro… - scugnizzano99 : RT @tancredipalmeri: Ufficiale: Antonio Conte e il Tottenham rescindono il contratto - Mendosaaaaa : RT @marifcinter: UFFICIALE - Antonio #Conte non è più l’allenatore del #Tottenham, c’è la risoluzione consensuale. Il vice Stellini guiderà… -

Stasera c'è l'esordiodella Spagna di De La Fuente , mentre un logico incastro porterebbe Julian Nagelsmann sulla panchina del. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in ...Con il ritiro dell'exe Real Madrid si è conclusa un'era. Ed anche in maniera mesta, ... L'ultimo successo in un matchrisale a circa un anno fa, quando i Dragoni si aggiudicarono lo ...Diletta Leotta e Karius sono in dolce attesa: è. In un video postato sugli account di ...Italia per motivi di lavoro e Karius l'ha raggiunta con un volo privato dopo la partita tra...

Tottenham, ufficiale l'addio di Conte Sky Sport

Antonio Conte e il Tottenham si separano, annunciato il nuovo allenatore fino a fine stagione: è Cristian Stellini ...Scarso rendimento con gli Spurs, più le recenti dichiarazioni contro la società: Conte non è più l'allenatore del Tottenham ...