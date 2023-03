(Di domenica 26 marzo 2023) James Ward-Prowse, 28enne centrocampista del Southampton, lascerà i Saints a fine stagione in caso di retrocessione. Il, secondo...

...- recentemente eliminato dal Napoli agli ottavi di Champions - è stato accostato anche al... il Brasile chiama e il Real Madridgià le mosse per il futuro.Rottura imminente con il, parte la corsa al tecnico. Premier League addio, Serie A ... "Opcion Messi", il fuoriclasse argentino non rinnova con il Paris Saint - Germain e il Barçail ...L' Interi nomi per potenziare la rosa del futuro. Nel mirino ci sarebbero soprattutto degli ... I due calciatori piacerebbero anche a squadre inglesi comee Manchester United. I Blancos ...

Tottenham, si studia il colpo a centrocampo | Mercato Calciomercato.com

Antonio Conte, ad un passo dall'esonero dal Tottenham, pianifica il proprio futuro: Juventus, Inter, Milan e Roma in corsa.Simone Inzaghi non è sicuro della panchina per la prossima stagione, la dirigenza dell’Inter sta già studiando le possibilità sul mercato. RIMPIANTI – L’anno e mezzo di Simone Inzaghi si può riassumer ...