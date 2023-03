Tottenham-Conte | è finita | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 marzo 2023) Ile Antoniohanno deciso di separare le proprie strade, al suo posto è rimasto il vice Stellini Ile Antoniohanno deciso di separare le proprie strade, al suo posto è rimasto il vice Stellini. La nota del club: «Possiamo annunciare che l’Head Coach Antonioha lasciato il Club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristian Stellini prenderà la squadra come capo allenatore ad interim per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come assistente capo allenatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.