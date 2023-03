Torre Annunziata | ucciso tra la folla il nipote del boss | la villa di famiglia set per la serie tv ?Gomorra?

(Di domenica 26 marzo 2023) Killer in azione di domenica mattina, tra un minimarket e la strada afta. Un agguato di camorra in pieno giorno, per ammazzare ildel, in una città che da un anno è...

Era stato scarcerato da circa un anno Raffaele Malvone, il pregiudicato di 29 anni ucciso in un agguato avvenuto oggi nei pressi di un minimarket di via Plinio a(Napoli). - continua sotto - L'uomo, ritenuto affiliato al clan camorristico Gallo - Cavalieri (e non clan Gionta come appreso in precedenza), era rimasto coinvolto nell'operazione '...Aveva da qualche mese finito di scontare una condanna a 8 anni. E' morto con due colpi di pistola Raffaele Malvone , 29 anni, cresciuto nel Penniniello di. Un'esecuzione in piena regola per mano di sicari che hanno atteso il momento giusto per colpire. In pieno giorno, in mezzo ai passanti terrorizzati, sull'uscio di una salumeria di ...LA FARFALLA DITRIONFA NELLA BOXE Napoletana, 25 anni, poliziotta, ha un soprannome che le si addice: farfalla. È agile e leggiadra nei movimenti. Infatti è "Butterfly", come il ...

Omicidio a Torre Annunziata, pregiudicato ucciso tra la folla della domenica ilmattino.it

Killer in azione di domenica mattina, tra un minimarket e la strada affollata. Un agguato di camorra in pieno giorno, per ammazzare il nipote del boss, in una città che da un anno ...Raffaele Malvone, 29 anni, ucciso con due colpi in pieno giorno. L'omicidio come presunta risposta all'agguato fallito a Luigi Guarro dei Gionta ...