Tornado negli Usa, città del Mississippi in macerie (Di domenica 26 marzo 2023) Un potente Tornado, venerdì notte, si è abbattuto sullo Stato del Mississippi, Usa, uccidendo almeno 23 persone e distruggendo decine di edifici. Numerosi alberi sono stati abbattuti e sono state segnalate decine di migliaia di interruzioni di corrente. Il Tornado ha colpito in particolare le città di Silver City e Rolling Fork, quest'ultima descritta da un residente come rasa al suolo. "Non ho mai visto nulla di simile", ha detto Brandy Showah alla Cnn, "era una grande cittadina e ora non c'è più". Le immagini dall'alto, riprese da un drone, mostrano lo stato di devastazione in cui versa la cittadina americana Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Un potente, venerdì notte, si è abbattuto sullo Stato del, Usa, uccidendo almeno 23 persone e distruggendo decine di edifici. Numerosi alberi sono stati abbattuti e sono state segnalate decine di migliaia di interruzioni di corrente. Ilha colpito in particolare ledi Silver City e Rolling Fork, quest'ultima descritta da un residente come rasa al suolo. "Non ho mai visto nulla di simile", ha detto Brandy Showah alla Cnn, "era una grande cittadina e ora non c'è più". Le immagini dall'alto, riprese da un drone, mostrano lo stato di devastazione in cui versa la cittadina americana

