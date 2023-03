Tornado in Mississippi e Alabama, almeno 26 morti (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – almeno 26 persone sono morte in Mississippi e Alabama dopo che un Tornado ha colpito gli Stati Uniti meridionali. Gli sforzi di ricerca e salvataggio continuano e il governo dello stato del Mississippi ha dichiarato lo stato di emergenza. A Rolling Fork, auto distrutte, mattoni e vetro ricoprono le strade: la città è stata quasi completamente spazzata via. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) –26 persone sono morte indopo che unha colpito gli Stati Uniti meridionali. Gli sforzi di ricerca e salvataggio continuano e il governo dello stato delha dichiarato lo stato di emergenza. A Rolling Fork, auto distrutte, mattoni e vetro ricoprono le strade: la città è stata quasi completamente spazzata via. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

