Tornado in Mississippi, almeno 25 morti. Rasi al suolo interi quartieri a Rolling Fork, squarciata dalla devastante ondata di maltempo (Di domenica 26 marzo 2023) Immagini di case distrutte e alberi caduti a Rolling Fork, Mississippi, dopo che almeno 25 persone sono state uccise da devastanti Tornado che hanno squarciato lo stato degli Usa meridionali. Scene dopo i devastanti Tornado che hanno squarciato Rolling Fork, nello Stato del Mississippi, nel sud degli Stati Uniti, provocando la morte di almeno 25 persone, abbattendo tetti, distruggendo automobili e radendo al suolo interi quartieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Immagini di case distrutte e alberi caduti a, dopo che25 persone sono state uccise da devastantiche hanno squarciato lo stato degli Usa meridionali. Scene dopo i devastantiche hanno squarciato, nello Stato del, nel sud degli Stati Uniti, provocando la morte di25 persone, abbattendo tetti, distruggendo automobili e radendo al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sono almeno 21 le vittime dei violenti temporali e di tornado abbattutisi nella notte sul Mississippi strappando i… - ilpost : La grande devastazione causata dal tornado in Mississippi - MediasetTgcom24 : Tornado devasta il Mississippi, almeno 26 vittime #alabama #mississippi #tennesse #25marzo - Tomas1374 : RT @LaStampa: La devastazione causata dal tornado in Mississippi vista dal drone: le città è rasa al suolo - robreg1 : RT @AndreaLompio53: Il #tornado ha colpito nel cuore della notte: le persone stavano dormendo e non avevano sentito gli allarmi. Per molti… -