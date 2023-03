Torna il freddo, ma durerà poco (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Una perturbazione nord-atlantica (la n. 9 del mese) attraverserà rapidamente oggi il Nord Italia e parte del Centro per poi spostarsi lunedì sulle regioni del Centro-Sud dove porterà piogge e temporali in esaurimento già nelle prime ore di martedì. Questa nuova perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti freddi da nord (Tramontana e Maestrale), che faranno affluire una massa d'aria di origine artica, responsabile di un brusco e sensibile calo delle temperature e del ritorno della neve in Appennino anche fino ai 1000 metri. Tra martedì e mercoledì - affermano i meteorologi Meteo Expert - il clima tornerà temporaneamente di stampo invernale. Successivamente, correnti più miti si faranno strada verso il Mediterraneo favorendo un repentino rialzo termico con valori che torneranno sopra la media. Al mattino nubi in aumento al Nord e parte del Centro, con locali ... Leggi su agi (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Una perturbazione nord-atlantica (la n. 9 del mese) attraverserà rapidamente oggi il Nord Italia e parte del Centro per poi spostarsi lunedì sulle regioni del Centro-Sud dove porterà piogge e temporali in esaurimento già nelle prime ore di martedì. Questa nuova perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti freddi da nord (Tramontana e Maestrale), che faranno affluire una massa d'aria di origine artica, responsabile di un brusco e sensibile calo delle temperature e del ritorno della neve in Appennino anche fino ai 1000 metri. Tra martedì e mercoledì - affermano i meteorologi Meteo Expert - il clima tornerà temporaneamente di stampo invernale. Successivamente, correnti più miti si faranno strada verso il Mediterraneo favorendo un repentino rialzo termico con valori che torneranno sopra la media. Al mattino nubi in aumento al Nord e parte del Centro, con locali ...

