TOP10 SETTIMANA | SVETTA LA NAZIONALE CON OLTRE 7 MILIONI | SEGUE AMICI

(Di domenica 26 marzo 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 19 a sabato 25 marzo 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 Inghilterra-Italia 7.151.000 #2 Canale5di Maria De Filippi 4.008.000 #3 Rai1 Il Commissario Ricciardi (lu) 3.756.000 #4 Rai1 Il Commissario Ricciardi (ma) 3.596.000 #5 Rai1 Resta Con Me 3.243.000 #6 Canale 5 Felicissima Sera: All Inclusive 2.794.000 #7 Canale 5 Grande Fratello Vip 2.671.000 #8 Rai1 Benedetta Primavera 2.481.000 #9 Rai1 Brave Ragazze 2.266.000 #10 Canale 5 Cambia Tutto! 2.252.000

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : TOP10 SETTIMANA: SVETTA LA NAZIONALE CON OLTRE 7 MILIONI, SEGUONO GLI AMICI DI MARIA - FedericoSaltato : @_pepp8 Su buona parte dei punti importanti però aveva le mutande pesanti, meglio di qualche settimana fa vero ma s… - TFBrasile : RT @AllMusicItalia: Settimana 12 del 2023 per la classifica Radio Earone. Lazza ancora al comando mentre Laura Pausini lascia il podio a Ti… - RvlLaRadio : ??????????????... ?????????? ???? ??????????????????????! Nella TOP10 @thelazzinho @mengonimarco @TizianoFerro e @Elodiedipa ! #Diamanti… - Missi65 : RT @RadioAirplay_it: #airplay #chart i 10 singoli della settimana più ascoltati in #radio (Week 12.2023) Si riconferma il podio della scors… -

... le PL3 del sabato mattina non avranno alcuna valenza nella definizione dellacombinata. Da ... ovviamente, assente per il resto del fine11.20 - Sarà il primo finecon la gara Sprint al sabato: questo provocherà novità negli ... che assieme alle PL3 del sabato mattina, andranno a comporre lache disputerà le qualifiche - ...Nelladi lancio, il brano è anche entrato in 54 classifiche di iTunes : al primo posto in Italia , Svizzera , Slovenia e Lussemburgo e inin Belgio , Francia , Germania , Romania , ...

La Top 10 per la settimana del 13 marzo: "The Glory" è il titolo più ... About Netflix

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...Ted Lasso si conferma tra le serie più amate in assoluto, anche con la terza stagione. Ecco i dettagli tra le serie più popolari.