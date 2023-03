Tiziana Rivale | età | marito | figli | malattia | lavoro | biografia e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 26 marzo 2023)è una nota cantante italiana che anni fa decise di dedicarsi alla sua carriera, che sarebbe il mondo della canzone, visto che appunto è una cantante, rimanendo all’estero, quindi lontano dall’Italia e cercando di andare in diverse nazioni, dove infatti fece crescere ancora di più il suo successo. La stessa infatti vinse il Festival di Sanremo nel 1983 e dopo quella vittoria decise appunto di dedicarsi alla sua carriera da cantante all’estero, anche se poi anni dopo tornò in Italia e tra l’altro sembra che sia stato Carlo Conti a insistere molto per volerla a Tale e Quale Show. In effetti la stessa nel 2019 partecipò proprio al programma in questione., chi èvinse il Festival di Sanremo nel 1983 con la sua canzone “Sarà quel che sarà” e da ...